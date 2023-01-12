Названа причина перестановок в руководстве СВО Военный аналитик Матвийчук: назначение Герасимова командующим СВО повысит гибкость управления

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Валерий Герасимов

С назначением главы Генштаба МО РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией на Украине система управления группировкой российских войск в зоне СВО станет более гибкой, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Царьгадом» он отметил, что Сергею Суровикину, прежде руководившему спецоперацией, приходилось постоянно согласовывать решения с другими видами и родами войск, в том числе ставить задачи Черноморскому флоту, который не подчиняется ему напрямую.

Масштабы специальной военной операции сейчас значительно увеличились, размах уже более чем на тысячи километров, а это сравнимо с фронтами Второй мировой войны. Поэтому было принято решение, что командующим Объединенной группировкой войск должен стать человек, которому подчиняются все вооруженные силы независимо от вида, рода и вооружения, — пояснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что Суровикин, ставший заместителем командующего СВО, сохранил ключевую роль в руководстве, но теперь управление оптимизировано, и выполнять задачи станет проще.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим силами СВО на Украине 11 января. Суровикин, ранее занимавший эту должность, стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия.