Названа причина молчания западных СМИ о числе жертв теракта в «Крокусе» МИД РФ: западные СМИ получили указание не называть число погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба МИД России. В дипведомстве отметили, что таким образом Запад пытается отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов атаки.

Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов <...> придает категорическое указание не освещать в СМИ <...> количество жертв теракта, — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что западные средства массовой информации скрывают истинные масштабы трагедии. Они не только умалчивают подробности о погибших, в частности о том, сколько детей стали жертвами атаки, но и исключают из повестки реакцию простых граждан на произошедшее, уточнили в МИД. В министерстве объяснили данное указание стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.

Ранее ФСБ стало известно, что ВСУ разминировали границу для совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» боевиков. Террористы рассказали, что место атаки и путь отхода им указал человек по имени Сайфулло, который выступил куратором теракта. Он также обещал исполнителям атаки на концертный зал «миллионы рублей», когда они попадут на Украину.