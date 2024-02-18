Названа причина массового сбоя в Telegram Роскомнадзор назвал возможной причиной сбоя Telegram внутренние проблемы сервиса

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сбой в работе Telegram в России и других странах мог быть вызван внутренними проблемами сервиса, сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора. По данным РКН, неполадки могли произойти в функционировании самой инфраструктуры мессенджера.

Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию, — сообщили в РКН.

Пользователи начали сообщать о неполадках в работе Telegram после 14:00 мск. По данным Downdetector, люди жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой файлов как в мобильном приложении, так и в десктоп-версии мессенджера.

Согласно информации портала «Сбой.рф», о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, в том числе Новосибирской, Ростовской и Свердловской областей. Проблемы с Telegram наблюдались и у пользователей в соседних странах, включая Украину. Сбои также фиксировали юзеры в Белоруссии и Грузии.

Около 15:00 мск работа Telegram начала восстанавливаться. Представители компании пока не комментировали ситуацию.