Названа возможная дата послания президента Федеральному собранию Депутат Наумов: Путин может озвучить послание Федеральному собранию 29 февраля

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может озвучить послание Федеральному собранию 29 февраля, заявил депутат Госдумы Станислав Наумов. По данным РИА Новости, об этом стало известно во время его выступления на парламентских слушаниях на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в РФ. В прошлом году глава государства обращался с посланием 21 февраля. Годом ранее послание не оглашалось.

29 февраля будет послание президента, — сказал депутат.

Ранее эту же дату как возможную для оглашения послания упоминали и «Ведомости». Отмечалось, что Путин во время выступления может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит с посланием или в конце февраля, или в начале марта. Он не исключил, что обращение прозвучит между 23 февраля и 10 марта.

Приблизительно ту же дату называл и «Коммерсант». По информации издания, одними из центральных тем обращения главы государства могут стать цели спецоперации, суверенитет страны, социально-экономическое развитие и семейные ценности.