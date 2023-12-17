Названа польза дополнительного сна в выходные Daily Mail: привычка отсыпаться в выходные снижает риск инсульта

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Дополнительный сон в выходные после рабочей недели компенсирует недосып в будни, сообщает Daily Mail. При этом такая привычка способна снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний на 63%.

Исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета изучили влияние циклов сна на здоровье у 3,4 тысячи человек. Они сообщили, что у испытуемых, не уделявших дополнительное время сну в выходные, риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастали. Ученые также рекомендовали спать в среднем семь-восемь часов в сутки.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, что регулярное употребление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое или рапсовое масло, а также рыба.