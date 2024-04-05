Названа ключевая тема совещания Путина с членами Совбеза России Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с оргпреступностью

Фото: Kremlin.ru

Владимир Колокольцев.

Президент России Владимир Путин 5 апреля провел совещание с членами Совета безопасности России, главной темой онлайн-конференции стала борьба с организованной преступностью, сообщает пресс-служба Кремля. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, — сказал президент.

На совещании также присутствовали глава кабмина Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, генпрокурор Игорь Краснов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие государственные деятели.

Ранее Патрушев рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники. Кроме того, «принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», уточнил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что терактам, подобным нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», следует противопоставить «тотальные казни террористов», а также репрессии против их семей. По мнению политика, никакие суды и расследования не помогут устранить эту угрозу.