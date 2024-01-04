Названа категория украинцев, которые смогут получить гражданство России Путин разрешил жившим в Крыму до 2014 года украинцам получить гражданство России

Украинцы, проживавшие на территории Крыма и Севастополя до 2014 года, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, — сказано в тексте указа.

Такое право, в частности, предоставляется гражданам Украины без гражданства другой страны, которые родились в Крыму и Севастополе и не покинули их до 18 марта 2014 года. Помимо этого, на российское гражданство могут претендовать лица, депортированные с территории Крымской АССР, или их потомки. Указ российского лидера также распространяется на детей и детей-сирот, имеющих украинское гражданство и в настоящее время пребывающих в РФ без попечения родителей.

Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, которые заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ. Согласно документу, российский паспорт смогут получить и члены семей таких военных.