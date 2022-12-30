Названа категория россиян, которым могут проиндексировать пенсии Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Кабмин должен выступить с докладом до 15 апреля.

Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Доклад — до 15 апреля 2023 года, — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с властями Донецкой Народной Республики до 15 ноября 2023 года создать в регионе центр реабилитации людей с инвалидностью. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, до 1 июня 2023 года Путин поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, предусмотрев также возможность приобретения протезов с использованием такого сертификата.

Всего Путин дал семь поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций. Они касаются создания новых пространств, а также мер социальной поддержки.

Ранее ПФР назвал негативные эффекты индексации пенсий работающим пенсионерам. В ведомстве отметили, что подобная мера снизит уровень обеспечения неработающих и потребует дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей. В ПФР напомнили, что пенсия для работающих пенсионеров по сути является льготой.