Названа категория россиян, которая будет получать двойную пенсию Правительство России поддержало закон о двойной пенсии для детей-инвалидов

Правительство России поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов, родители которых погибли в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва кабмина. Инициатором идеи стала рабочая группа по вопросам СВО во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Речь идет о пенсии по потере кормильца, а также социальных или страховых выплатах по инвалидности.

В настоящее время право получать сразу несколько пенсий имеют льготные категории граждан, а именно жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, космонавты, а также вдовы и родители погибших военных. Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что необходимо поддерживать семьи героев и обеспечивать им достойную жизнь. Законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что если самозанятый гражданин заключит договор добровольного страхования и будет вносить платежи в Социальный фонд России, то он сможет накопить себе на пенсию. По словам парламентария, это позволит набрать пенсионные коэффициенты и стаж, чтобы получать выплаты по наступлении срока, а не спустя пять лет. Говырин напомнил, что для получения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста и накопить 15 лет минимального трудового стажа, заработав 30 пенсионных баллов.