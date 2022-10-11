Названа группа людей, которых могут освободить от мобилизации В Госдуме захотели освободить от мобилизации родственников погибших в СВО на Украине

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Депутаты Государственной думы планируют внести законопроект, который освободит от частичной мобилизации россиян, у которых один из родственников был мобилизован и после этого погиб, пишут «Известия». Отмечается, что авторами инициативы выступили несколько депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Парламентарии отметили, что главная цель законопроекта в том, что защитить семьи.

Если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в случае принятия закона потерявшие члена семьи мобилизованные военнослужащие смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что подлежащие частичной мобилизации россияне не освобождаются от уплаты алиментов. Парламентарий добавила, что сумма будет автоматически вычитаться из средств, которые военнослужащий получает по контракту, и переводиться на счет матери ребенка. По словам Бессараб, дети не должны страдать. Она напомнила про то, что мобилизованные граждане вправе запросить у кредитно-финансовой организации о предоставлении кредитных каникул.