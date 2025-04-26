Названа главная задача России после освобождения Курской области от ВСУ Депутат Колесник: после успеха в Курской области России нужен мир на ее условиях

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Главными задачами России после освобождения Курской области от ВСУ станут создание серой зоны и установление мира на своих условиях, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в серой зоне будут уничтожаться любые точки запуска украинских ракет или БПЛА.

Следующая задача — установление мира, который устроит Россию. А наша задача сейчас — создать серую зону, чтобы не страдало наше приграничье. Это комплексная задача — фортификационные сооружения, ПРО, упреждающие удары. Все точки, откуда могут прилететь ракеты, БПЛА, должны быть под прицелом, наша разведка должна работать. Они должны шуршать в серой зоне. И, если где-то появятся дроны, точки запуска, все сразу уничтожать, уничтожать противника в его логове, — отметил Колесник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.