Названа доля современных кораблей в составе ядерной триады России Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

Фото: МО РФ

Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил на заседании коллегии ведомства глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, в боевой состав Военно-морского флота РФ вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А».

В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, — подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что сейчас уделяется особое внимание увеличению морских стратегических ядерных сил. Он отметил, что за последние пять лет составы флотов пополнились более чем 130 кораблями, судами обеспечения и боевыми катерами.

Шойгу также сообщил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России. По его словам, эта работа уже завершается, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок. Министр объяснил, что это особенно важно в современных условиях.