Названа дата запуска электронных виз в России Минэкономразвития: система электронных виз для въезда в Россию заработает до 15 июля

Фото: Shutterstock

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что система электронных виз для въезда в страну должна заработать до 15 июля. Глава ведомства рассказал об этом на встрече с представителями турбизнеса на форуме «Путешествуй!», передает РИА Новости.

Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. <...> Поэтому ждем запуска, — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что в рамках работы над цифровой визовой системой было «достаточно много» технических вопросов с МВД и Минцифры, но все они уже отработаны.

В середине мая замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что электронные визы планируют запустить до конца июня. В сентябре 2022 года в МИД России заявляли, что новой системой для посещения страны смогут воспользоваться граждане 52 иностранных государств. Изначально систему собирались запустить в 2021 году, но из-за пандемии сроки перенесли.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из России во Вьетнам могут возобновиться в полном объеме до конца 2023 года. При этом самолеты из Иркутска в столичный Ханой начали летать уже с 4 июня.