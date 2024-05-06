Названа дата встречи Путина и Пашиняна Помощник президента Ушаков: Путин встретится с Пашиняном 8 мая

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 8 мая, на следующий день после церемонии инаугурации российского лидера, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков ТАСС. По его словам, контакты двух стран «заметно сократились».

Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i, — приводит агентство комментарий помощника президента.

Ушаков отметил, что между Россией и Арменией «накопились проблемные вопросы». Лидеры «откровенно обсудят» эти темы в рамках двусторонних переговоров, поделился ожиданиями от встречи помощник главы государства. Ушаков напомнил, Путин и Пашинян «практически не общались» с последней встречи в декабре 2023 года.

Политолог Алексей Макаркин ранее рассказал, чего ждать от переговоров президента России и премьера Армении. По его словам, у Еревана есть обида на Москву из-за ситуации в Карабахе. Армянская сторона, отметил эксперт, считает, что Россия не поддержала страну. У Москвы есть свои аргументы по этому поводу. Однако армянское сообщество, уверен политолог, довольно слабо воспринимает их в нынешних обстоятельствах.