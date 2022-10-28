Названа дата трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна Путин, Алиев и Пашинян проведут трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян проведут трехсторонние переговоры в Сочи 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Также предусмотрены отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.

Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, — говорится в сообщении.

Ранее Путин назвал неукоснительное соблюдение всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана единственным возможным и реалистичным путем урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, с этой позицией согласен и Никол Пашинян, с которым Путин неоднократно беседовал на эту тему.

Российский лидер также выразил надежду, что поиск и нахождение взаимоприемлемых решений позволит выйти на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности и делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.