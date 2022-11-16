Названа дата рассмотрения жалобы Ильи Яшина на статус иноагента Суд 17 ноября рассмотрит жалобу Ильи Яшина на статус иноагента

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Илья Яшин в Басманном суде

Замоскворецкий районный суд Москвы 17 ноября рассмотрит жалобу оппозиционного политика Ильи Яшина на признание его иностранным агентом, сообщает Telegram-канал политика со ссылкой на его адвокатов. Отмечается, что судебное заседание начнется в 9:00, оно должно быть открытым для зрителей и журналистов.

Судебное заседание Замоскворецкого районного суда г. Москвы по административному иску Ильи Яшина против Минюста России о включении его в список иноагентов назначено на четверг, 17 ноября, в 09:00. По адресу: Москва, ул. Татарская, д. 1, зал 310. Судья Наталья Хайретдинова. Заседание должно быть открытым для зрителей и журналистов, — говорится в сообщении.

По словам адвокатов, Яшин настаивает на своем личном участии, но, вероятно, судом будет использована видеоконференцсвязь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политика о дискредитации ВС России после его прямого эфира на YouTube 7 апреля, в котором упоминались события в украинском городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд.

Выступая в Басманном районном суде города Москвы 7 ноября, Яшин обратился к следствию и прокуратуре с претензией об «избирательном правоприменении».

Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября, впоследствии продлив эту меру пресечения до 12 ноября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».

Басманный суд Москвы ранее отклонил требование адвокатов Яшина о признании незаконным возбуждения уголовного дела в адрес подзащитного. Отмечается, что судья проигнорировала аргументы стороны защиты.

Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (ст. 207.3, Ч. 2, п. д). Дата заседания пока неизвестна.