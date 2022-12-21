Названа дата рассмотрения уголовного дела Александра Невзорова Первое заседание по делу Александра Невзорова пройдет 28 декабря в Басманном суде

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Александр Невзоров

Басманный суд Москвы 28 декабря начнет рассмотрение по существу дела журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении дезинформации о российской армии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Заседание начнется в 14:00.

Суд проведет первое заседание по существу дела Александра Невзорова 28 декабря. Оно назначено на 14:00 мск, — сообщили в суде.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках ещё одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.