Названа дата послания Путина Федеральному собранию Кремль: Путин обратится с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля, сообщили в пресс-службе Кремле. В прошлом году обращение главы государства к обеим палатам парламента проходило 21 февраля в Гостином дворе в Москве.

Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в своем послании Федеральному собранию российский лидер может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа. Аналогичным образом строилась подготовка к обращению в 2018 году, когда проходили выборы президента РФ. Тогда Путин представил повестку прорывного развития страны и подробно рассказал о разработке новейших систем стратегического вооружения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о дате поездки Путина в Турцию. По его словам, глава государства может нанести рабочий визит в Анкару до выборов президента в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Он подчеркнул, что точные сроки визита пока не определены.