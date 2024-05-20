Названа дата похорон президента Ирана Церемония похорон президента Ирана пройдет 21 мая

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц состоится 21 мая в городе Тебриз, сообщает агентство Mehr. В стране объявили пятидневный траур после крушения вертолета, при котором погиб Раиси.

Также известно, что в течение 50 дней будет сформирован совет из спикера парламента Ирана, главы судебной власти и других должностных лиц для подготовки условий для президентских выборов. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства до выборов.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя главы МИД Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси. Президент РФ подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.