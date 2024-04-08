Названа дата первого пуска ракеты «Ангара» Роскосмос разрешил первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный 9 апреля

Фото: Роскосмос

Ракета «Ангара-А5»

Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты «Ангара» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Старт запланирован на 12:00 мск 9 апреля.

Сегодня на Восточном государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку, — сказано в сообщении.

Ожидается, что в перспективе эта ракета полностью заменит «Протон-М». В отличие от своего предшественника, она экологически чистая.

С космодрома Плесецк в Архангельской области состоялось три пуска легкой «Ангары» и столько же тяжелой. С Восточного за последние восемь лет поднимались в небо 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин объяснил, что новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки. Ее можно дополнять ступенями для разных целей как детский конструктор, что позволяет наращивать мощность. Летает «Ангара» на «традиционном топливе» и предназначена для запуска в космос людей и грузов. Он добавил, что у ракеты очень эффективная модульная конструкция, за счет которой удастся легко адаптировать разработку под заданные цели.