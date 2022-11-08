Названа дата окончания ликвидации Ростуризма Правительство РФ: ликвидация Ростуризма должна завершиться до 15 марта 2023 года

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Все мероприятия по упразднению Ростуризма должны быть завершены до 15 марта 2023 года, говорится в распоряжении правительства РФ, которое приводит «Интерфакс». Отмечается, что кабмин назначил Минэкономразвития (МЭР) ответственным за упразднение ведомства.

Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма. Установить, что федеральные государственные гражданские служащие и работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Григорий Прокуронов, кoторый ранее был замруководителя Ростуризма. Остальной состав комиссии должен быть утвержден Минэкономразвития в течение семи дней. В него должны быть включены представители самого министерства, а также Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Роcтуризма. Сумму расходов на ликвидацию согласуют в течение месяца.

Ростуризм ранее упразднил президент России Владимир Путин, функции ведомства будут переданы Минэкономразвития, которое с 20 октября ответственно за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма и туристской деятельности, координацию приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности, а также за оказание государственных услуг и управление государственным имуществом.