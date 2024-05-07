Названа дата, когда правительство Мишустина уйдет в отставку РИАН: правительство России во главе с Мишустиным уйдет в отставку 7 мая

Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин

Правительство России во главе с премьер-министром Мишустиным уйдет в отставку сегодня, 7 мая, сообщает РИА Новости. Агентство уточняет, что это произойдет сразу после того, как пройдет инаугурация президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что в этом году процесс формирования нового состава кабинета министра пройдет по обновленным правилам, которые были закреплены в Конституции поправками от 2020 года. Одним из главных изменений стал тот факт, что нового председателя правительства должен назначить президент, перед этим кандидата должны одобрить депутаты Госдумы. При этом на внесение кандидатуры предусмотрено две недели, затем нижняя палата парламента сможет в течение недели рассмотреть ее. Если выдвигаемый политик был трижды отклонен, то нового председателя назначит сам президент, при этом будет распущена Госдума и назначены новые выборы.

В последний раз российское правительство уходило в отставку в январе 2020 года. Тогда это было связано не с выборами, а с грядущей конституционной реформой. На следующий день депутаты согласовали на должность премьера кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина.

Ранее депутат Александр Мажуга заявил, что новый премьер-министр будет утвержден 10 мая по итогам пленарного заседания Госдумы. Он добавил, что в этот день в ГД пройдет дополнительное заседание.