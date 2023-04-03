Названа дата генеральной репетиции парада ко Дню Победы на Красной площади Репетиция парада ко Дню Победы пройдет на Красной площади 7 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-34-85 во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, архивное фото

7 мая на Красной площади состоится генеральная репетиция парада ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации президента. Кремль уже открыл регистрацию для участия в праздничном событии на главной площади страны 9 мая.

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает приём заявок на участие в освещении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — сообщается на сайте Кремля.

Аккредитация завершится 12 апреля в 12:00 по московскому времени. На сайте Кремля указано, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Аккредитационные бейджи будут актуальны как на репетиции парада, так и во время его проведения 9 мая.

При этом в Кремле пояснили, что оформление заявки не означает автоматической аккредитации. Изданию могут отказать в аккредитации без объяснения причины.

В 2022 году во время репетиции парада в Москве перекрывали ряд улиц и изменяли режим работы нескольких станций метрополитена в связи с обилием военной техники на улицах. Воздушная часть парада при этом была отменена.