Названа цель визита Белоусова в Белоруссию Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Белоруссию для встречи с коллегой Хрениным

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщила в Telegram пресс-служба оборонного ведомства республики. По ее данным, российского коллегу лично поприветствовал глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Минске министры проведут рабочую встречу. На повестке — вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, — говорится в сообщении.

Белоусов обсудит с белорусским коллегой вопросы безопасности Союзного государства, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ранее первый зампред комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru назвал назначение Андрея Белоусова министром обороны России гениальным решением. По его словам, президент РФ Владимир Путин понимает, что в условиях спецоперации необходимо учитывать важность экономики. Именно поэтому он поставил на пост главы военного ведомства такого сильного экономиста как Белоусов, считает депутат.

До этого Путин заявил, что Белоусов сможет координировать работу министерства с другими ведомствами. Российский лидер добавил, что глава МО является одним из лучших экономистов страны.