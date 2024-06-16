Названа альтернатива для Украины при отказе от инициативы Путина Медведчук: Украину ждет парад референдумов при отказе от инициативы Путина

Фото: Kremlin.ru

Виктор Медведчук

В случае отказа от предложение президента РФ Владимира Путина, Украину ждет череда новых референдумов по воссоединению с Россией, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, это вопрос риторический.

Политик подчеркнул, что если бы не было государственного переворота в 2014 году, из состава Украины не вышли бы Крым и Севастополь. Помимо этого, невыполнение Минских соглашений спровоцировало провозглашение независимости ДНР и ЛНР, а отказ от договоренностей 2022 года вызвал выход из состава Украины Запорожской и Херсонской областей, добавил он.

Жители всех этих шести регионов Украины воспользовались своим правом на самоопределение и на референдумах высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Этот процесс продолжится, — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что это и есть воссоединение украинцев с Россией. Политик добавил, что отказ от предложенного Путиным мира вызовет новые тысячи жертв и разрушения, в которых будет виноват президент Украины Владимир Зеленский и его западные хозяева.

Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина является последним шансом сохранить украинское государство, заявил ранее Виктор Медведчук. По его словам, только так украинцы смогут избавиться от нелегитимного президента, антинародного режима и правового нигилизма.