Назван возможный кандидат на пост главы Минпромторга вместо Мантурова РБК: Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Денис Мантуров останется в занимаемой должности вице-премьера, но не будет больше возглавлять Министерство промышленности и торговли, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к процессу кадровых изменений. По данным СМИ, на пост руководителя Минпромторга может быть назначен Антон Алиханов, который ранее занимал должность главы департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в этом министерстве и в настоящее время является губернатором Калининградской области.

Это логичное и ожидаемое кадровое решение. При этом обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится, — сказал источник РБК.

В сообщении говорится, что от нового министра ожидается сохранение подходов, заложенных Мантуровым, и продолжение работы в тесном контакте с вице-премьером. Официально при этом информация не подтверждена.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. По его словам, депутаты 10 мая примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу.