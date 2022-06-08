Назван виновник ДТП с участием машины депутата Миронова Пресс-секретарь Управделами президента: пострадавший в ДТП с участием машины депутата Миронова нарушил ПДД

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия наезда автомобиля на пешехода на улице Сретенка

Курьер «Яндекс.Еды», попавший под колеса автомобиля депутата Госдумы Сергея Миронова, нарушил правила дорожного движения, заявила пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова. При пересечении пешеходного перехода он должен был спешиться, но продолжил двигаться по проезжей части на электровелосипеде, пояснила она в беседе с РИА Новости.

По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения и прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД, — сказала Крылова.

Инцидент произошел 8 июня в Москве на Сретенке. Корейский седан Hyundai Genesis сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу.

Позже Миронов подтвердил, что находился в служебном автомобиле, когда произошёл наезд на курьера-велосипедиста. По его словам, он не видел момента ДТП, поскольку работал с документами. Депутат добавил, что сразу попросил вызвать скорую помощь и Госавтоинспекцию.