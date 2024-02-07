Руководство РЖД встало на защиту животных в электричках В РЖД заявили о планах запретить высадку животных без хозяина из электричек

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Запрет на высадку животных без хозяина из поездов планируется распространить в том числе и на электрички, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. По его словам, для этого будет необходимо провести «некоторое количество корпоративных процедур». Колесников напомнил, что акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.

Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует проведения от нас некоторого количества корпоративных процедур, — сказал он.

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота по кличке Твикс и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Животное замерзло. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину, которая высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы. Кота, поисками которого занимались порядка 300 волонтеров, позднее нашли на морозе мертвым.

Случаем с котом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными и представить доклад.

В РЖД после инцидента запретили проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.