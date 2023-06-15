Силуанов: объем нефтегазовых доходов России в 2023 году останется прежним Силуанов: нефтегазовые доходы России в 2023 году составят порядка 8 трлн рублей

Фото: Shutterstock

Минфин РФ рассчитывает выполнить план по нефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет в 2023 году, заявил в рамках ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, нефтегазовые доходы бюджета составят порядка 8 трлн рублей.

Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым, — сказал Силуанов.

Министр отметил, что в дальнейшем планируется предпринимать шаги по справедливому налогообложению природной и экономической ренты.

6 июня Минфин отчитался о дефиците госбюджета, который в январе — мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Объем расходов из федеральной казны за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года за этот период на 27%. Количество денег, поступивших в российский бюджет в январе — мае 2023 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом и составило 9,81 млрд рублей.

До этого Минфин подсчитал, что бюджет России недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой — по прошлому прогнозу потеря должна была составить 8,1 млрд.