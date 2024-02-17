Назван важный для пенсионеров товар, который вернут в розничные магазины Депутат Говырин: возвращение печатной прессы в магазины важно для пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение печатной российской прессы в розничные магазины важно и для торговых сетей, и для пенсионеров, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что продажа подобной продукции принесет прибыль и самим супермаркетам.

Печатная пресса для торговых точек — это социальный продукт, важнейший привычный источник информации для тех, кто не верит интернету, особенно для пенсионеров. Если будет принято решение, что корректировки законодательства требуются, то мы готовы поработать совместно с Минпромторгом РФ над разработкой соответствующих изменений в интересах граждан, малого и среднего бизнеса, а также больших ретейлеров. Кроме того, продажа печатной продукции может принести прибыль торговым сетям, — добавил Говырин.

Ранее замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что печатную периодическую прессу вернут на полки российских магазинов. Ведомство рекомендовало ретейлерам проработать вопрос продажи такой продукции в супермаркетах в течение месяца.

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