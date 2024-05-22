Назван тип вычета, который могут получить россиянки в декрете Депутат Чаплин: россиянки в декрете имеют право на имущественный вычет

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Россиянки, которые находятся в декрете, имеют право на имущественный вычет, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Парламентарий уточнил, что в декрете у женщин нет дохода, а выплаты не облагаются налогом, поэтому не могут считаться заработком.

В декрете у женщины нет дохода, так как декретная выплата не облагается налогом, поэтому не считается заработком. Имущественный вычет — это единственная льгота без срока давности, которую можно получить, отложив ее до момента появления налогооблагаемых доходов, — пояснил Чаплин.

По его словам, воспользоваться вычетом можно двумя способами. Так, женщина может получить отсрочку до появления налогооблагаемых доходов, отметил депутат. Второй вариант заключается в распределении вычета между супругами. При этом Чаплин предупредил, что большую часть получает тот, кто работает в это время. Чтобы воспользоваться вторым способом, доходы супругов не должны превышать 4 млн рублей.

Также есть еще один вариант: если женщина сейчас находится в декрете, но она хочет получить налоговый вычет за прошлый год, где у нее еще был доход, то она может самостоятельно подать декларацию на сайте налоговой, и ей выплатят сумму единоразовой выплатой, — отметил парламентарий.

Чаплин добавил, что в 2024 году размер налоговых вычетов составляет до 260 тысяч рублей за покупку жилья, а за проценты по ипотеке — до 390 тысяч рублей. По его словам, этот инструмент поможет снизить финансовую нагрузку.

Ранее депутаты из партии «Новые люди» предложили продлевать декретные выплаты при рождении второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года. Соответствующий законопроект депутаты фракции отправили на заключение в правительство. Авторы инициативы уверены, что эта мера окажет дополнительную финансовую поддержку семьям, особенно в первые годы жизни детей.