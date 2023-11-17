Назван срок создания сегмента РФ для мониторинга за ядерными испытаниями МО РФ: сегмент для мониторинга за ядерными испытаниями достроят до конца года

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Создание российского сегмента международной системы мониторинга за ядерными испытаниями планируется завершить в этом году, сообщил начальник Службы специального контроля Министерства обороны РФ полковник Алексей Астахов на заседании координационного комитета ДВЗЯИ в Южно-Сахалинске. Он добавил, что в настоящее время проходит тестирование оборудования.

Завершение создания российского сегмента МСМ является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире, — отметил Астахов.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ратификация была отозвана Москвой 2 ноября.

В МИД указали, что «наиболее деструктивную позицию» в отношении договора заняли США, заявив, что Вашингтон почти 25 лет уклонялся от его ратификации. При этом Лавров подчеркнул, что Россия остается подписантом ДВЗЯИ «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». Москва намерена и впредь соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад, подчеркнуло ведомство.