Назван срок поставки первого самолета Ту-214 Мантуров: первый самолет Ту-214 с российским двигателем планируется поставить в 2023 году

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Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставка первого самолета Ту-214 с российским двигателем ПС-90А намечена на 2023 год. Авиаперевозчики уже делают заказы на лайнер, рассказал министр в интервью ТАСС.

Первый новый Ту-214 планируется поставить в следующем году. Параллельно ОАК, безусловно, продолжит выполнять свои обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами, к ним добавятся и коммерческие поставки, — пояснил Мантуров.

По его словам, авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» из Татарстана намерен приобрести четыре самолета Ту-214. Почти 40 таких лайнеров до 2030 года в рамках соглашения ожидают в «Аэрофлоте», добавил он.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 40 самолетах Ту-214, 210 МС-21, 89 SSJ New. Поставки планируется начать уже со следующего года, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New.