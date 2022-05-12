Губернатор Республики Хакасии Валентин Коновалов может уйти в отставку следующим в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил политолог Александр Чернявский изданию «ФедералПресс». По его мнению, на занимаемый пост действующий губернатор попал случайно.

Об уходе с поста губернатора уже заявили пять действующих глав субъектов РФ.

В экспертных кругах существует мнение, что это был первый акт «губернаторопада» 2022 года, так как есть и другие губернаторы-аутсайдеры. Так, в СФО чаще всего упоминают Валентина Коновалова, губернатора Республики Хакасия. На мой взгляд, он попал на этот пост совершенно случайно,сказал Чернявский.

Он добавил, что Хакасия как регион не интересна федеральным элитным группировкам и имеет множество проблем.

При этом летние отставки крайне редки, обычно их проводят за полгода до выборов, весной или осенью, отметил Чернявский. Так что вторая часть «губернаторопада» ожидается в октябре-ноябре.

10 мая президент России Владимир Путин назначил вместо покинувших посты губернаторов пятерых врио. Ушли в отставку губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Томской области Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев.