Назван губернатор, который может уйти в отставку в Сибири Политолог Чернявский: губернатор Хакасии Коновалов может уйти в отставку

Валентин Коновалов / Фото vk.com/konovalov1917

Губернатор Республики Хакасии Валентин Коновалов может уйти в отставку следующим в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил политолог Александр Чернявский изданию «ФедералПресс». По его мнению, на занимаемый пост действующий губернатор попал случайно.

Об уходе с поста губернатора уже заявили пять действующих глав субъектов РФ.

В экспертных кругах существует мнение, что это был первый акт «губернаторопада» 2022 года, так как есть и другие губернаторы-аутсайдеры. Так, в СФО чаще всего упоминают Валентина Коновалова, губернатора Республики Хакасия. На мой взгляд, он попал на этот пост совершенно случайно, — сказал Чернявский.

Он добавил, что Хакасия как регион не интересна федеральным элитным группировкам и имеет множество проблем.

При этом летние отставки крайне редки, обычно их проводят за полгода до выборов, весной или осенью, отметил Чернявский. Так что вторая часть «губернаторопада» ожидается в октябре-ноябре.

10 мая президент России Владимир Путин назначил вместо покинувших посты губернаторов пятерых врио. Ушли в отставку губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Томской области Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев.