Евросоюз ожидает, что конфликт на Украине закончится, когда вооруженные силы страны полностью растратят свой наступательный потенциал, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, Брюссель отчаянно верит, что в этом случае будет создан «санитарный кордон» между Россией и Европой, который просуществует десятилетия.
По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал, — заявил Нарышкин.
Глава СВР также сообщил, что в ведомство начали поступать достоверные данные о планах Запада заменить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, среди причин — неудачи на поле боя, отсутствие решения по коррупции и утрата способности маневрировать в конфликте с РФ. Нарышкин подчеркнул, что возможным преемником Зеленского на Западе считают, в том числе, главкома ВСУ Валерия Залужного.