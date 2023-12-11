Назван сценарий завершения конфликта на Украине, рассматриваемый ЕС Нарышкин: Брюссель ждет, когда ВСУ растратят весь свой наступательный потенциал

Фото: МО Украины

Евросоюз ожидает, что конфликт на Украине закончится, когда вооруженные силы страны полностью растратят свой наступательный потенциал, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, Брюссель отчаянно верит, что в этом случае будет создан «санитарный кордон» между Россией и Европой, который просуществует десятилетия.

По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал, — заявил Нарышкин.

Глава СВР также сообщил, что в ведомство начали поступать достоверные данные о планах Запада заменить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, среди причин — неудачи на поле боя, отсутствие решения по коррупции и утрата способности маневрировать в конфликте с РФ. Нарышкин подчеркнул, что возможным преемником Зеленского на Западе считают, в том числе, главкома ВСУ Валерия Залужного.