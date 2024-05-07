Назван самый важный и волнительный момент инаугурации Путина «Хирург» Залдастанов: Россия для Путина всегда была делом жизни

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов «Хирург» рассказал в беседе с NEWS.ru рассказал, какой момент в инаугурации президента РФ Владимира Путина показался ему самым волнительным. По его словам, это был выход главы государства.

Волнительный момент перед его приходом в зал, все его ожидали. Его присяга — была присяга не только России, не только государству, не только нам с вами. Это была присяга судьбе, Россия – это дело всей его жизни. Владимир Владимирович сам говорил, что Россия – это его судьба. Этот момент напоминает присягу нашего мотоклуба, когда каждый участник дает присягу не только клубу, но и России. На инаугурации я увидел всю Россию, всех представителей социальных слоев общества, там я встретил много друзей, — сказал Залдостанов.

Ранее Патриарх Кирилл, обращаясь к президенту России Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения». Он также пожелал, чтобы конец века и означал конец пребывания Путина во власти. Патриарх Кирилл добавил, что зачастую эти «грозные решения» связаны с жертвами, но они никогда не осуждались ни церковью, ни народом, поскольку всегда принимались во благо государства и его граждан.