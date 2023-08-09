Назван пилотный регион, в котором проведут интернет в малые деревни Сенатор Рукавишникова: Ростовская область станет первым регионом с интернетом в деревнях

Фото: Shutterstock

В России программа обеспечения вышками сотовой связи небольших населенных пунктов не распространяется на малые деревни, где проживает менее ста человек. Первая замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала «Парламентской газете», что сенаторы активно занимаются этим вопросом и готовят новые поправки. Она уточнила, что первым пилотным регионом, в котором интернетом обеспечат небольшие деревни, должна стать Ростовская область.

В Роскомнадзоре и Минцифре нашу идею предварительно поддержали. И первым регионом, который уже изъявил готовность запустить у себя такой пилотный проект, стала Ростовская область. Уверена, что к ней на этом этапе присоединятся еще несколько субъектов Федерации — в регионах наша идея получает только положительные отклики, — отметила сенатор.

По словам Рукавишниковой, идея заключается в том, чтобы установить сотовые вышки, которые будут работать сразу на несколько малонаселенных пунктов и обеспечат жителей качественной связью. Она отметила, что в ближайшее время будут разработаны и направлены в правительство законодательные предложения по данному вопросу. По данным «цифрового» совета при палате регионов, всего в России более четырех тысяч малых сел и деревень, которые можно обеспечить интернетом и связью таким способом.

Мы получили обращения из регионов — есть случаи, когда несколько маленьких деревень находятся очень близко к друг другу. По сути, они сливаются в один населенный пункт. Поэтому на таких территориях можно установить сотовую вышку так, чтобы в зону ее покрытия попали сразу несколько поселков, — пояснила сенатор.

У этой инициативы есть не только сторонники. Так, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов уточнил, что вышки 5G могут не покрыть всю территорию, так как некоторые соседние населенные пункты находятся на расстоянии 10 км.

Премьер России Михаил Мишустин в январе 2023 года подписал распоряжение, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий страны. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением, не превышающим 30 тысяч человек.