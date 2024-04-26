Шойгу назвал регион, где США пытаются вернуть влияние Шойгу: США пытаются вернуть влияние в Центральной и Южной Азии

Фото: US Joint Staff/via Global Look Press

США активизировали работу по восстановлению влияния в Южной и Центральной Азии, сказал на совещании министров обороны стран в Астане глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом регионе американские позиции были утрачены после вывода войск из Афганистана.

Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей Исламской Республики, — сказал Шойгу.

Ранее он заявил, что иностранные советники участвуют в подготовке украинских диверсий на территории России. По его словам, Киев применяет западное оружие для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры в РФ. Министр уточнил, что коллективный Запад, демонстрируя якобы стремление к деэскалации, продолжает накачивать Киев оружием. Кроме того, по словам Шойгу, в зоне боевых действий присутствуют западные наемники и специалисты, проводится подготовка военнослужащих Украины, «в режиме реального времени» передаются разведданные.

Министр также отметил, что Россия никогда не имела намерений нападать на страны НАТО. По его словам, в рамках СВО Москва защищает интересы своих людей на исторических территориях. Он отметил, что российская сторона всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.