Назван претендент на звание лучшего туристического региона России Аксенов: Крым готов бороться за звание лучшего туристического региона России

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Крым готов побороться за первое место в рейтинге лучших туристических регионов России, заявил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию круглогодичных курортов. По его словам, совместно с Минэкономразвития и Минстроем была подготовлена программа по развитию двух проектов.

Крым тоже за первое место готов побороться, мы из борьбы не выбываем. По вашему поручению и под руководством Дмитрия Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ. — NEWS.ru) совместно с Минэкономразвития, с Минстроем программа подготовлена по вынесению двух проектов, — сказал Аксенов.

Ранее Путин потребовал в два раза увеличить вклад туризма в российский валовой внутренний продукт к 2030 году. По словам главы государства, через шесть лет этот показатель должен составлять 5%. Путин пояснил, что на развитие туризма в России, в частности, окажут влияние все национальные проекты. Российский лидер привел в пример проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в стране благоустроят парки, скверы, набережные и исторические центры.