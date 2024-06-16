Назван последний шанс сохранить Украину как государство Медведчук: мирная инициатива Путина — последний шанс для Украины

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Виктор Медведчук

Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина является последним шансом сохранить украинское государство, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, только так украинцы смогут избавиться от нелегитимного президента, антинародного режима и правового нигилизма.

Владимир Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным, — отметил Медведчук.

По словам главы политической силы, Украина превратилась в концлагерь для народа, откуда хотят сбежать все, кроме преступной банды, дорвавшейся до власти. К тому же, республика уже не может существовать без внешних заимствований и превратилась в черную дыру западной экономики. Поэтому инициатива Путина позволит спасти миллионы жизней, остановить духовное уничтожение республики и вернуться к своим национальным истокам, добавил Медведчук. Он также посетовал, что Зеленскому не нужна мирная нейтральная страна, он уже пожертвовал своим народом ради болезненных политических амбиций.

Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Например, вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Президент также потребовал отменить западные антироссийские санкции.

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, заявляла президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом.