Назван ответственный за смерть российских военопленных Гаврилов: Запад несет ответственность за смерти российских пленных в руках ВСУ

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Пытки и смерти российских пленных лежат на совести Запада, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. На 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ он указал, что кураторы Киева ответственны за режим, установившийся на Украине, передает РИА Новости.

Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства, — сказал Гаврилов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли российских военных, которые пытались сдаться в плен в зоне специальной военной операции. По его информации, военные ВС России не были вооружены, один из них получил ранение. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.