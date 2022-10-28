Назван офицер ВСУ, который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе СК: генерал ВСУ Павлюк приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские следователи установили личность украинского генерала, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит, сообщает СК на своем сайте. Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерал-лейтенанта Александра Павлюка приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе женщин и детей.

Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита. Штабом обороны под командованием Павлюка было предписано уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.

Ранее бывший заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал, кто отдавал приказ стрелять по жилым домам в Мариуполе. Ответственным за это решение он назвал командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка.