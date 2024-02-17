Назван «незаслуженно забытый» пионер-герой Великой Отечественной войны Депутат Журавлев призвал помнить павших пионеров-героев Котика, Казея и Тюленина

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Валентин Котик

Первый зампред председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал помнить подвиг погибших за Родину пионеров-героев. В качестве примера он привел Героя Советского Союза (посмертно) Валентина Котика, погибшего 17 февраля 1944-го во время боев за Изяслав (Великая Отечественная война). По его словам, биографии пионеров-героев «незаслуженно забыты».

Пионеры-герои сейчас как-то незаслуженно забыты. Многим из них не исполнилось и 14, но они, не задумываясь, жертвовали собой ради Родины. Валя Котик, Марат Казей, Сережа Тюленин и многие-многие другие, чьи истории навечно вписаны в пантеон российского воинства, уж точно достойны того, чтобы и сейчас о них снимали сериалы и рассказывали по телевизору, — отметил Журавлев.

ФСБ России ранее рассекретила архивные документы, содержащие сведения о зверской казни гитлеровскими нацистами членов советской подпольной организации «Молодая гвардия» в 1943 году в Краснодоне. Деятельность движения была прервана из-за предательства, а большинство подпольщиков захвачены и подвергнуты пыткам.

Согласно опубликованным данным, в 1943 году в Краснодоне состоялся закрытый суд над пособниками нацистов, в числе которых оказались «палачи» членов «Молодой гвардии»: следователь полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов, а также его пасынок Геннадий Почепцов. Всех их приговорили к расстрелу. В 1947 году был задержан и этапирован из Берлина в Москву начальник Ровеньской окружной жандармерии Эрнст Эмиль Ренатус. На допросе он рассказал о произошедшем в Краснодоне.