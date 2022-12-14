Назван наиболее эффективный российский губернатор с начала СВО Консультант Ханас: мэр Москвы Собянин лучше других губернаторов справлялся с задачами СВО

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин лучше остальных российских губернаторов справляется с задачами на фоне СВО, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политический консультант Петр Ханас. По его словам, действия главы столичного региона задают тренды на федеральном уровне. Помимо того, с задачами СВО особенно хорошо справляется глава Чечни Рамзан Кадыров, а также губернатор Приморья Олег Кожемяко, который проявил личную включенность в работу с мобилизованными.

Прежде всего, это мэр Москвы Сергей Собянин. Он во многом даже задает федеральные тренды и региональную повестку остальным субъектам РФ. Повестку СВО полностью отрабатывает и целый ряд губернаторов. По вопросам военного содействия федеральному центру выделяется Рамзан Кадыров, — отметил Ханас.

Консультант пояснил, что главам российских регионов из-за СВО приходится решать ряд новых задач — например, оперативно реагировать на проблемы соцподдержки мобилизованных и добровольцев, а также организовывать производства для нужд СВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о посещении зоны специальной военной операции на Украине. Он рассказал, что встретился с мобилизованными жителями столицы, и обнародовал снимки с зоны установки оборонительных рубежей. Градоначальник подчеркнул, что у встреченных им военных боевое настроение. Собянин отметил, что в рамках своего посещения зоны СВО он побывал на линии, где работают тысячи сотрудников городского хозяйства. Там мэру столицы удалось побеседовать как с военными, так и со строителями.