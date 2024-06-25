Назван минимальный размер увеличения пенсии в России Голикова: после индексации пенсии увеличат как минимум на 1,3 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальное увеличение пенсий после индексации в среднем составит порядка 1,3 тысяч рублей, заявила в ходе заседания Государственной думы России вице-премьер Татьяна Голикова. Нижняя палата парламента 25 июня рассматривает законопроект, позволяющий проиндексировать выплаты работающим пенсионерам, передает РИА Новости.

Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тысяч рублей, — сказала Голикова.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на том, чтобы работающие пенсионеры получили все средства, которых они лишились из-за приостановки индексации с 2016 года. Таким образом он прокомментировал законопроект, внесенный в Госдуму «Единой Россией».

О том, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. Тогда же он поручил Госдуме принять соответствующий законопроект.

Татьяна Голикова на полях ПМЭФ отметила, что для индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей. По ее словам, конкретную сумму нужно еще уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля. Голикова добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров.