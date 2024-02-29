Картаполов: переговоры с Украиной могут быть лишь о ее капитуляции

Фото: МО РФ

Лучшими переговорами с Украиной могут быть только переговоры о ее «безоговорочной капитуляции», заявил Telegram-каналу SHOT председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что Россия отныне любой диалог с другими странами будет вести с опорой на свои национальные интересы. Это, подчеркнул он, должны учитывать и понимать все.

Лучше всего, чтобы это были переговоры о безоговорочной капитуляции Украины, как в 1945 году в Берлине, — сказал Картаполов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал корреспонденту NEWS.ru, что переговорный процесс между Россией и Украиной пока не представляется возможным. По его словам, Москва открыта к диалогу, однако трудности имеются со стороны Киева. Губернатор считает, что для России не имеет значения, будет ли главой Украины Владимир Зеленский или, в случае выборов, появится другой правитель. Сальдо полагает, что диалог между странами не состоится, пока Киев получает соответствующие указания от Запада.

Президент РФ Владимир Путин в обращении Федеральному собранию сообщил, что к диалогу с Западом Россия готова. При этом он отметил, что сейчас стране приходится иметь дело с государством, которое открыто заявляет о намерении нанести «стратегическое поражение» РФ на поле боя.