Назван кандидат в президенты России от КПРФ КПРФ выдвинула Харитонова кандидатом в президенты России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

КПРФ официально выдвинула 75-летнего депутата Государственной думы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России 2024 года, передает корреспондент NEWS.ru. Такое решение было принято во время XVIII съезда партии в Подмосковье.

За выдвижение кандидата проголосовали 175 депутатов, шесть парламентариев высказались против. Харитонов является членом президиума Центрального комитета КПРФ. С 2021 года он возглавляет комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Харитонов уже принимал участие в выборах главы государства в 2004 году. Тогда он набрал почти 14% голосов избирателей.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает, что Харитонов станет достойной и сильной кандидатурой на выборах. По словам главы КПРФ, он является именитым, опытным и знающим ситуацию в стране политиком. Зюганов также подчеркнул, что Харитонов — единственный в Госдуме, кто избирался в нее восемь раз и одновременно был депутатом РСФСР.

Председатель кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников в свою очередь заявил, что Харитонов «вырос в народе», поэтому его можно назвать народным депутатом в прямом смысле этого слова. По его мнению, Харитонов умеет ладить с огромной массой людей и не теряется в любой аудитории.