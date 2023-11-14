Назван кандидат на пост замглавы Минтранса ТАСС: замглавы Росавиации Потешкин может занять пост замминистра транспорта

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Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост заместителя министра транспорта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли. По данным агентства, в Минтрансе чиновник будет курировать авиацию.

Потешкин, — сообщил источник, отвечая на вопрос о потенциальном кандидате.

Ранее ТАСС и РИА Новости 14 ноября сообщили со ссылкой на источники в транспортной отрасли, что замглавы Минтранса Игорь Чалик может покинуть свой пост до конца года. Предполагалось, что чиновник уйдет в отставку в декабре. Один из источников отмечал, что уже есть кандидат на должность замминистра транспорта.

На фоне сообщений о возможных перестановках пресс-служба Минтранса пояснила, что Игорь Чалик продолжит исполнять свои обязанности вплоть до окончания срока контракта, после чего планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая многолетний опыт и высокую компетентность Чалика, ему предложат занять одну из руководящих должностей в системе подведомственных организаций, рассказали в министерстве.

18 октября премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Угнивенко заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Он сменил в должности Дмитрия Кима, под руководством которого работал. Будучи директором департамента в Минцифры, Угнивенко с 2021 года курировал такие инфраструктурные проекты, как подключение социально значимых объектов к интернету, Wi-Fi в школах и программу «Устранение цифрового неравенства».