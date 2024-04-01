Назван главный кандидат на должность главы Верховного суда России ВККС рекомендовала Ирину Подносову на должность главы Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда РФ, передает РИА Новости. Подносова — единственный претендент, подавший документы на эту должность, уточняет агентство.

Квалификационная коллегия <...> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ. Решение принято единогласно, — говорится в сообщении.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. В 2020 году она стала зампредседателя Верховного суда РФ. По сообщениям СМИ, была однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

Последний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Он находился на посту с 26 декабря 1991 года и не раз переизбирался. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

Высшая квалификационная коллегия судей 1 марта объявила о начале отбора на замещение должности председателя Верховного суда России. Заявки от претендентов принимались до 22 марта этого года. Возраст кандидатов должен был составлять не менее 35 лет со стажем работы в сфере юриспруденции от 10 лет.