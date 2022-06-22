Назван формат встречи Путина с лидерами стран БРИКС 23 июня Путин примет участие в XIV саммите БРИКС 23 июня по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в XIV саммите стран БРИКС посредством видеосвязи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Встреча лидеров пяти государств намечена на 23–24 июня. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством, — говорится в сообщении.

Лидеры пяти стран планируют обсудить состояние и возможности многопланового сотрудничества в рамках БРИКС в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также главы государств затронут актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита.

24 июня состоится заседание в рамках «БРИКС плюс», куда будут приглашены главы ряда других стран.

Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, подтверждающий дальнейшее развитие делового сотрудничества «пятерки». Глава России добавил, что ведется проработка создания международной резервной валюты на основе корзин валют стран БРИКС.